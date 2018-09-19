Росавтодор в 2019 году рассмотрит ввод платных скоростных полос

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Росавтодор в следующем году вернется к рассмотрению вопроса о целесообразности ввода платных скоростных полос (fast lane) на магистралях крупных городов, рассказал журналистам заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов на форуме "Транспортная инфраструктура России", который проходит в МИА "Россия Сегодня".
Исследование будет готово в следующем году, говорит Прончатов. По его словам, можно не строить дополнительную полосу, а взять одну действующую полосу и сделать платной, но есть риск ухудшения дорожной обстановки на бесплатной части дороги. Для контроля оплаты проезда можно использовать транспондеры, допускает он.
Идея ввода fast lane в России не нова. Так, еще в 2014 году Росавтодор заявил о планах по вводу платных скоростных полос в России, руководствуясь популярностью данной схемой в других странах. В частности, дорожное агентство планировало перенять опыт Израиля, куда глава Росавтодора Роман Старовойт ездил для ознакомления с местными технологиями. Тем не менее, тогда задумка так и не была реализована.