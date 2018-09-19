Росавтодор в 2019 году рассмотрит ввод платных скоростных полос

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Росавтодор в следующем году вернется к рассмотрению вопроса о целесообразности ввода платных скоростных полос (fast lane) на магистралях крупных городов, рассказал журналистам заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов на форуме "Транспортная инфраструктура России", который проходит в МИА "Россия Сегодня".

"Была идея, у нас сейчас заказано (исследование — ред.) Это сложный вопрос — даже не во всех странах существуют (такие полосы — ред.). Нам было бы интересно. Это в основном вылетные магистрали из Москвы или крупных городов, где есть трафик, транзит и востребованность. Мы заказали сейчас исследование Блинкину (Михаилу, директору Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ), есть ли у нас такие места приложения. Это вопрос такой: сделаешь, по ней никто не поедет и будет социальное напряжение", — рассуждает Прончатов.

Исследование будет готово в следующем году, говорит Прончатов. По его словам, можно не строить дополнительную полосу, а взять одну действующую полосу и сделать платной, но есть риск ухудшения дорожной обстановки на бесплатной части дороги. Для контроля оплаты проезда можно использовать транспондеры, допускает он.

"Я бы на месте Москвы сделал бы на кольцевой (МКАД) или ТТК. А на федеральных трассах — жестковато. И так стоит все и если еще одну полосу заберем..", — размышляет он. Изначально была мысль сделать платную полосу на трассе, ведущей в аэропорт "Домодедово", но потом от этой идеи отказались, отмечает Прончатов.

Идея ввода fast lane в России не нова. Так, еще в 2014 году Росавтодор заявил о планах по вводу платных скоростных полос в России, руководствуясь популярностью данной схемой в других странах. В частности, дорожное агентство планировало перенять опыт Израиля, куда глава Росавтодора Роман Старовойт ездил для ознакомления с местными технологиями. Тем не менее, тогда задумка так и не была реализована.