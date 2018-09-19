Госдума приняла в I чтении проект о сроке уплаты штрафов ГИБДД со "скидкой"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о возможности продления 20-дневного срока для оплаты штрафа ГИБДД в размере половины наложенного штрафа, если соответствующее почтовое отправление поступило после указанного срока.

"Предлагается внести в статьи 31.8 и 32.2 КоАП изменения, предусматривающие возможность восстановления судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности, 20-дневного срока, установленного для уплаты административного штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа", — говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что такая мера будет действовать в случае пропуска 20-дневного срока гражданином, когда копия постановления о назначении административного штрафа, направленная по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после указанного срока.

Как отмечает правительство, предлагаемые законопроектом решения не повлияют на достижение целей государственных программ РФ, а внесение проектируемых изменений не повлечет дополнительных расходов средств из федерального бюджета.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что "нередки случаи, когда заказное письмо с уведомлением о необходимости заплатить штраф за нарушение правил дорожного движения, задерживается, и человек по независящим от него причинам лишается права на льготу". "Это ставило автомобилистов в неравное положение. Вмешался Конституционный суд, и Госдума поддержала решение, которое направлено на защиту законных прав граждан", — заявил Володин журналистам.