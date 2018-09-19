Глава СПЧ заявил о низких зарплатах сотрудников исправительных учреждений

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов обратил внимание на низкий уровень заработных плат некоторых сотрудников исправительных учреждений при высоком уровне их ответственности.

"Для меня, например, было шоком узнать, что средняя зарплата младшего инспектора составляет 15 тысяч рублей. А ответственность очень высокая, обязанности очень серьезные, потому что от него зависит соблюдение прав многих людей. И такая маленькая зарплата", — сказал Федотов в среду на спецзаседании СПЧ по вопросам соблюдения прав человека в местах заключения.