Глава СПЧ назвал исправительные центры перспективным направлением для ФСИН

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов положительно оценил практику создания исправительных центров для осужденных, считает ее перспективным направлением в работе российской уголовно-исполнительной системы.

В ходе спецзаседания СПЧ, которое посвящено вопросам защиты прав заключенных, правозащитник отметил, что сейчас видит в работе Федеральной службы исполнения наказаний, по крайней мере, одно направление, которое воспринимает очень позитивно, речь идет об исправительных центрах.

"Эти исправительные центры, на мой взгляд, это очень перспективное направление, которое позволяет выстроить очень четкую систему исправления осужденного. А это главная цель — исправить его, вернуть его обществу", — сказал Федотов.

Он уточнил, что посещал такой исправительный центр, и поинтересовался, является ли этот проект пока только пилотным. Первый замдиректора ФСИН России Анатолий Рудый, присутствующий на заседании, в ответ пояснил, что эта практика уже реализуется, а к 2020 году планируется открыть такие центры практически во всех регионах страны.

"Это очень хорошо. Мое знакомство с работой этого исправительного центра в Новосибирской области показало, что это тот механизм, который позволяет человека, у которого завершается срок лишения свободы, сразу "поставить на рельсы", по которым он дальше будет идти в своей свободной жизни", — отметил Федотов.

По его словам, очень важно трудоустроить человека, освобождающегося из мест лишения свободы, обеспечить ему жилье, а не просто открыть перед ним двери, вынуждая устраиваться самому, как он сможет.

"Потому что очень часто, когда человек оказывается в такой ситуации, он снова совершает преступление и снова оказывается в колонии", — добавил глава СПЧ.