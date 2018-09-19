Глава СПЧ назвал исправительные центры перспективным направлением для ФСИН

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов положительно оценил практику создания исправительных центров для осужденных, считает ее перспективным направлением в работе российской уголовно-исполнительной системы.
"Эти исправительные центры, на мой взгляд, это очень перспективное направление, которое позволяет выстроить очень четкую систему исправления осужденного. А это главная цель — исправить его, вернуть его обществу", — сказал Федотов.
Он уточнил, что посещал такой исправительный центр, и поинтересовался, является ли этот проект пока только пилотным. Первый замдиректора ФСИН России Анатолий Рудый, присутствующий на заседании, в ответ пояснил, что эта практика уже реализуется, а к 2020 году планируется открыть такие центры практически во всех регионах страны.
По его словам, очень важно трудоустроить человека, освобождающегося из мест лишения свободы, обеспечить ему жилье, а не просто открыть перед ним двери, вынуждая устраиваться самому, как он сможет.
"Потому что очень часто, когда человек оказывается в такой ситуации, он снова совершает преступление и снова оказывается в колонии", — добавил глава СПЧ.