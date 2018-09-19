МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий обратился к депутатам Госдумы с просьбой поддержать идею использования министерством науки и высшего образования и министерством просвещения отечественного рейтинга вузов в своей работе.

"Мы говорили о рейтингах университетов, и то, как они должны работать на нашу систему образования. Я обратился с просьбой к депутатам поддержать идею, чтобы министерство наше и просвещения использовали уже отечественный рейтинг", — сказал Садовничий по итогам заседания внутрифракционной группы фракции "Единой России".

"Что касается рейтинга, я должен сказать, что вопросы жестко ставились депутатами. Вообще, нужен этот рейтинг или нет, с учётом многочисленных рейтингов — человек тяжело может разобраться, что это рейтинг… Мне кажется, что вот это предложение, обратить внимание на отечественный рейтинг — это тоже очень важно, может быть тоже в законодательное какое-то русло ввести", — заявил в свою очередь первый замруководителя фракции "Единая Россия" и член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Садовничий отметил, что также в ходе заседания с депутатами обсуждался широкий спектр вопросов. "И состояние нашей системы образования, как сделать так, чтобы молодые, талантливые люди оставались работать, мы говорили о социальных гарантиях, о политике в образовании, которая удерживает талантливых людей у нас в стране", — сообщил ректор МГУ.