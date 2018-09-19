Московский паркинг сообщил о проблемах с оплатой парковки в столице

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Москвичи могут столкнуться с проблемой при оплате парковки, сбои наблюдаются в работе электронных сервисов столицы, сообщается в Twitter Московского паркинга.

"В настоящий момент наблюдаются проблемы в работе электронных сервисов города Москвы, в том числе по оплате парковки", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, проблема зафиксирована на стороне сервисов Департамента информационных технологий и должна быть устранена в течение часа. Штрафы за неоплату парковки на время неработоспособности системы не выписываются.

"Мы приносим извинения за доставленные неудобства", — добавляется в сообщении.