Ространснадзор проведет внеплановые проверки в Воронежской области

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Ространснадзор проведет внеплановые проверки перевозчиков после аварии с участием двух автобусов в Воронежской области, сообщает ведомство.

Авария произошла в 20.20 мск вторника на 525-м километре трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе. Автобус Neoplan, следовавший из Москвы в Карачаево-Черкесию, врезался в стоявший на обочине автобус Volvo (Москва – Ставрополь). Водитель Neoplan и три пассажира погибли на месте. По данным департамента здравоохранения, в больницы были доставлены 14 человек, шестерым была оказана помощь на месте. Позже во время операции одна женщина скончалась в областной клинической больнице.

"По согласованию с прокуратурой Ространснадзор проведет внеплановые проверки перевозчиков, чьи автобусы попали в это ДТП", — говорится в сообщении.

Установлено, что перевозка была заказная, застрахована.