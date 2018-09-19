"Победа" предложила лишать пилотов свидетельств за употребление алкоголя

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") предлагает Минтрансу ужесточить ответственность в отношении пилотов и бортпроводников за употребление алкоголя перед рейсом, говорится в письме гендиректора перевозчика Андрея Калмыкова на имя министра транспорта РФ Евгения Дитриха (есть в распоряжении РИА Новости).

"Победа" считает крайне необходимым ужесточение ответственности за употребление спиртосодержащих и наркотических веществ для работников из числа авиационного персонала — вплоть до лишения нарушителей свидетельств пилотов/бортпроводников без возможности их восстановления", — говорится в письме. В настоящий момент законодательство не предусматривает лишение нарушителей пилотских свидетельств.

Как отмечает Калмыков, практика показывает, что действующие регламенты и санкции не являются действующей преградой, так как отсутствует какая-либо административная или уголовная ответственность за такие нарушения. Он добавил, что авиакомпания направляла аналогичное письмо в Росавиацию, но оно осталось без ответа.

"Прошу Вас дать соответствующие поручения по разработке системы жестких мер, применяемых к работникам из числа авиационного персонала за употребление спиртосодержащих или наркотических веществ", — подчеркнул гендиректор лоукостера.

В Минтрансе агентству сообщили, что письмо "Победы" поступило в ведомство и находится в проработке.

В июне авиакомпания уволила двух пилотов за употребление спиртных напитков перед рейсом.