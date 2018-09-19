Более 750 дипломантов олимпиады "Я – профессионал" поступили в ведущие вузы

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Более 750 российских студентов, ставших дипломантами олимпиады "Я — профессионал" в 2017‒2018 учебном году, воспользовались льготами при поступлении в магистратуры, ординатуры и аспирантуры ведущих вузов страны, сообщает пресс-центр олимпиады.

Шанс получить образование мечты на льготных условиях — один из главных призов проекта "Я — профессионал". Согласно опросу, проведенному организаторами, именно эта возможность стала главной мотивацией участвовать в олимпиаде для 25% дипломантов.

"В современном мире тренд "учиться всю жизнь" становится все более очевидным. Мы рады, что многие участники его поддерживают и, выбирая направление олимпиады, заранее знают, на какую программу и в какой вуз хотели бы попасть, выиграв "Я — профессионал"", — говорит руководитель олимпиады Валерия Касамара.

По ее словам, в топ-10-вузов, в которые поступили дипломанты первой олимпиады студентов "Я — профессионал", вошли: НИУ ВШЭ, МГМУ им. И.М. Сеченова, МФТИ, УрФУ, СПбПУ, ИТМО, МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, КГАСУ, ТГУ.

Как показал опрос, проведенный организаторами, самым популярным образовательным треком стали магистратуры: его выбрали более 60% дипломантов "Я — профессионал". При этом 80% из них при поступлении получили максимальные баллы по профильным предметам как победители олимпиады, остальным были предоставлены льготы в виде дополнительных баллов или преимущественного права поступления.

Всего на олимпиаду "Я — профессионал" в 2017‒2018 учебном году поступило 295 тысяч регистраций из 828 вузов и их филиалов из всех регионов РФ, кроме Чукотки. 50 тысяч человек попробовали свои силы в отборочном онлайн-этапе, финальное испытание прошли 4824 человека (2950 бакалавров и 1874 магистра) из 431 вуза и 78 субъектов РФ. Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек.

Регистрация на вторую олимпиаду студентов "Я ‒ профессионал" откроется 26 сентября на сайте: https://yandex.ru/profi/

Олимпиада "Я — профессионал" стартовала в 2017 году, в первый год проведения было подано 295 тысяч заявок на участие по 27 направлениям. Организаторами олимпиады выступили Российский союз промышленников и предпринимателей и "Деловая Россия" совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И.М.Сеченова, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ. Технический партнер проекта ‒ компания "Яндекс".