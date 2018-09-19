Роспотребнадзор не поддержал идею вернуть в аэропорты комнаты для курения

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор не поддерживает инициативу по возврату курительных комнат в аэропорты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее газета " Известия " написала, что правительство намерено заблокировать депутатскую инициативу о возврате комнат для курения в аэропорты. Как рассказал источник в кабмине, в основу его отзыва на законопроект ляжет негативная оценка Минздрава.

В обосновании законопроекта говорится, что запрет курения в помещениях аэропортов не привел к желаемым результатам, и граждане всё равно курят в неположенных местах.

"Роспотребнадзор не поддерживает изменения, предлагаемые в действующее законодательство", — заявили в ведомстве.