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Общество

Роскачество рассказало, как выбрать хорошую зубную щетку

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© Depositphotos / MerznataliaЗубная паста. Архивное фотоЗубная паста. Архивное фото
© Depositphotos / Merznatalia

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Роскачество выяснило, какая зубная щетка лучше – электрическая или обычная, сколько времени уйдёт на идеальную чистку и как подобрать качественную щетку.

"Для участия в исследовании был закуплен 21 набор электрических щеток 4 наиболее популярных брендов… Проверка проводилась в специализированной европейской лаборатории и базировалась на методиках, которые были разработаны лучшими международными специалистами и аккредитованными лабораториями", — говорится в сообщении.

Специалисты организации оценили качество очищения от зубного налета, скорость разрядки и зарядки батареи, комфорт использования, производимый щеткой шум, ее вес, наличие и полноценность инструкции.

Удалить зубной налет

Прием у стоматолога
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Роскачество оценило способность электрической щетки справляться с зубным налётом. Чтобы оценить эффективность щетки по данному показателю, эксперты привлекли 100 волонтеров: 50 мужчин и 50 женщин в возрасте от 18 лет до 65 лет для участия в клинических испытаниях.

Как показали результаты эксперимента, на 100% удалить зубной налет не смогла ни одна зубная щетка. "В целом, большая часть исследованных электрических щёток справилась с налетом более чем на 80%: 14 из 21 торговых марок, 6 щёток удалили налёт более чем на 70%", — отмечается в исследовании.

Кроме того, эксперты выяснили, улучшатся ли результаты чистки, если чистить зубы не 2 минуты, а дольше. Оказалось, незначительно: после трёх минут чистки зубы становятся всего на 2-5% чище, чем при 2 минутной чистке, добавили в организации.

Электрическая щетка против обычной

Удаление зуба. Архивное фото
© Fotolia / oatautta
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Как отмечают эксперты, качество чистки зубов у электрической зубной щетки все же выше, чем у обычной.

"Электрическая зубная щетка способна совершать тысячи колебательных движений за тот промежуток времени, когда она находится на участке. Например, когда мы используем обычную зубную щетку, то в среднем, по рекомендации специалистов, совершаем лишь 10 очищающих движений на каждом сегменте", — приводится пояснение доцента кафедры профилактики и коммунальной стоматологии Института стоматологии Сеченовского Университета Ивана Солопа.

Специалисты также утверждают, что насадка у щетки также важна. По данным исследования, лучший результат очищения показывают "отбеливающие" насадки, а худший – "чувствительные", но разница между ними не превышает 10%.

Рекомендации по выбору

Импортные моющие и чистящие средства на полках одного из магазинов
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Член Общероссийской национальной ассоциации заслуженных врачей РФ, стоматолог Екатерина Ладилова при выборе электрических щёток рекомендует обращать внимание на форму головки — стоит отдавать предпочтение круглой — и способ её вращения: в самых простых моделях движение направлено только в одну сторону.

"Более дорогие экземпляры совершают возвратно-поступательные движения, что улучшает качество чистки. Лучшим считается вариант, у которого головка совершает не только возвратно-поступательные, но и пульсирующие движения", — поясняет стоматолог.

Кроме того, специалист советует выбирать модели с щетинками разной длины и средней жесткости, допустимы головки с резиновыми щетинками. Также рекомендуется обратить внимание на размер вращающихся щетинок: в идеале они не должны закрывать больше двух зубов. Лучше, чтобы головка щетки была не меньше 1,3 сантиметра и не больше 1,6 сантиметра.

Что касается источника питания, то, по словам эксперта, мощность аккумуляторных зубных щеток выше, чем у тех, которые работают на пальчиковых батарейках. Важно обратить внимание и на дополнительные функции, такие, как датчик давления щетинок и таймер. Благодаря этим функциям можно контролировать качество чистки и не повредить десны.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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MrFiller
Каждый зарабатывает как умеет :) Посмотрим что "завтра" нам рекомендуют :)
08:36
19.09.2018
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Ильдус
Ночами не сплю - всё думаю, как выбрать зубную щётку...
Других проблем у меня нет!
(Сарказм)
08:25
19.09.2018
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