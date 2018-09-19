Нагиев в резкой форме высказался о любителях лозунга "На Берлин"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Актер Дмитрий Нагиев в резкой форме раскритиковал тех, кому нравятся такие лозунги, как "Можем повторить" и "На Берлин", об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "вДудь".

"Я… не понимаю… надписей "На Берлин", как и надписей "Можем повторить". Что это, что это вообще? Кто ты такой, что ты хочешь это повторить?", — заявил актер, назвав тех, кому нравятся подобные лозунги, оскорбительным словом.

При этом Нагиев добавил, что в детстве ветераны на День Победы, по его словам, "тихонечко выпивали, с одной лишь фразой: "Чтоб не было войны".

"И вдруг ты едешь, с надписью "На Берлин", "41-45, можем повторить"… Ты чего, парень?" — сказал актер.

Дмитрий Нагиев известен как киноактер, певец и телеведущий, за свою карьеру он снялся в большом количестве картин, в числе которых такие работы, как "Осторожно, модерн!", "Физрук", "Чистилище" и "Самый лучший день".