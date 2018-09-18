Минздрав изучит предложение о введении сухого закона

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Минздрав изучит идею ввести в России "сухой закон", но пока это предложение в министерство не поступало, сообщила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру здравоохранения РФ Скворцовой ввести в России "сухой закон" до того, как будет "наведен порядок" в алкогольной отрасли и наступит перелом показателей алкоголизации населения.

"Мы боремся со злоупотреблением алкоголя, а что касается таких радикальных инициатив, они должны очень тщательно обсуждаться, чтобы от них была только польза, но не было вреда сопутствующего, который может быть при принятии радикальных каких-то решений", — сказала Скворцова журналистам.

"Мы будем обязательно это изучать, но к нам пока такое предложение не заходило", — добавила она.