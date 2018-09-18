В Севастополе построят три больницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости. ФГУП "Главное военно-строительное управление №7" Министерства обороны России, которое реконструирует аэропорт "Бельбек", построит три новые больницы в Севастополе в рамках федерально-целевой программы развития города, сказал журналистам губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

"Последние стройки, которые сейчас выходят из проекта – инфекционная больница, больница скорой медицинской помощи и онкодиспансер – мы обратились в Минобороны, получили от заместителя (министра) Цаликова согласие, я уже подписал обращение на имя президента по единственному поставщику – ГВСУ №7, которое строит аэропорт "Бельбек", — сказал Овсяников.

Он отметил, что строительные мощности этого предприятия достаточны для реализации проектов. Губернатор также сказал, что крупные строительные компании, занимающиеся застройкой полуострова, не стремятся к реализации бюджетных проектов программы из-за нерентабельности.

ФГУП "Главное военно-строительное управление № 7" министерства обороны Российской федерации специализируется на строительстве аэродромов, автомобильных и железных дорог, путепроводов, эстакад, инженерных сетей и других объектов транспортной инфраструктуры.

Ранее замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров сообщил, что новая взлетно-посадочная полоса в севастопольском аэропорту "Бельбек" будет готова в нынешнем году.

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