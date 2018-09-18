В Севастополе построят три больницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости. ФГУП "Главное военно-строительное управление №7" Министерства обороны России, которое реконструирует аэропорт "Бельбек", построит три новые больницы в Севастополе в рамках федерально-целевой программы развития города, сказал журналистам губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.
Он отметил, что строительные мощности этого предприятия достаточны для реализации проектов. Губернатор также сказал, что крупные строительные компании, занимающиеся застройкой полуострова, не стремятся к реализации бюджетных проектов программы из-за нерентабельности.
ФГУП "Главное военно-строительное управление № 7" министерства обороны Российской федерации специализируется на строительстве аэродромов, автомобильных и железных дорог, путепроводов, эстакад, инженерных сетей и других объектов транспортной инфраструктуры.
Ранее замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров сообщил, что новая взлетно-посадочная полоса в севастопольском аэропорту "Бельбек" будет готова в нынешнем году.
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