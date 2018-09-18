Губернатор Севастополя рассказал о продленной федерально-целевой программе

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости. Продление федерально-целевой программы развития Севастополя позволит построить дополнительно 55 социальных объектов и объектов инфраструктуры, сказал журналистам губернатор города Дмитрий Овсянников.

Кабмин России продлил действие ФЦП развития Республики Крым и города Севастополя до 2022 года, говорится в постановлении правительства от 5 сентября. Согласно документу, объем финансирования программы увеличен на 40,7 миллиарда рублей — до 877,8 миллиарда рублей. Севастополь дополнительно финансируется на сумму 24,75 миллиарда рублей.

"Городу это дает дополнительные преимущества, потому что в 2014 году не все планы были озвучены сразу – на тот момент невозможно было определить, сколько больниц, школ и садов нужно построить. В этом был определенный момент спешки. Это хорошая, долгосрочная программа развития для города. Это 55 объектов", — сказал Овсянников.

Ранее дирекция по управлению ФЦП сообщила РИА Новости, что в число крупнейших по объему финансирования новых объектов Севастополя, внесенных в программу, вошли, в частности, восьмой этап трассы "Таврида" (11,36 миллиарда рублей), парк с мемориальным комплексом "Защитникам Севастополя 1941-1942 годов" (1,4 миллиарда рублей), крытый каток с искусственным льдом (1,2 миллиарда рублей), амбулаторно-поликлиническое учреждение на 320 посещений в смену на проспекте Генерала Острякова (1,03 миллиарда рублей), а также амбулатории, детские сады, школы, культурно-досуговые центры, клубы, Театр юного зрителя.

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