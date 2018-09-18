Путин утвердил состав оргкомитета всероссийского форума профориентации

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав организационного комитета по подготовке всероссийского форума профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ", соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке всероссийского форума профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ", — говорится в тексте распоряжения.

Согласно документу, в число членов организационного комитета включены заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр просвещения РФ Ольга Васильева, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина, а также генеральный директор-председатель правления открытого акционерного общества "Российские железные дороги" Олег Белозеров и другие.

Первый форум "ПроеКТОриЯ" проходил в Ярославле в сентябре 2017 года.