Надо следить за воспитательной программой в школах, считает Кузнецова

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Количество преступлений среди подростков в России увеличилось в 2017 году с 30% до 35%, чтобы снизить уровень преступности в этой возрастной группе, нужно понимать, что происходит с воспитательной программой в школах, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Детский омбудсмен приняла участие в семинаре-совещании по вопросам мониторинга и оценки личностных результатов образования, мероприятие проходит в Пскове.

"В течение последних трех лет наблюдается тенденция к омоложению несовершеннолетних, совершивших преступления, доля этих детей в возрасте 14-15 лет увеличилась с 30% до 35% в 2017 году. Всё это говорит о том, что комплекс вопросов, связанных с воспитанием, выходит на первый план. К сожалению, ряд проверочных мероприятий, в том числе и в Псковской области, показал, что есть огромное направление, по которому нужно работать", — заявила Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба.

По словам уполномоченного по правам ребёнка, для того чтобы снизить уровень подростковой преступности, нужно точно знать, что сегодня происходит с воспитательной программой в школах. "Тогда будет меньше спорных вопросов. Тогда мы точно будем видеть картину с выстраиванием воспитательного процесса, о котором ни в коем случае нельзя забывать", — добавила детский омбудсмен.

Для решения проблемы Кузнецова предложила ввести в школы мониторинг воспитательных программ.

"Предлагается реализовать в качестве приоритетных мер по внедрению федерального государственного образовательного стандарта общего образования, позволяющего обучать школьников по современным программам. Особенно важно — это запуск всероссийского мониторинга воспитательных программ в школах", — подчеркнула детский омбудсмен.