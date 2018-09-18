В Госдуме не поддержали проект о запрете рекламы лекарств на ТВ и радио

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о запрете рекламы лекарственных средств в теле- и радиопрограммах, внесенный депутатами от ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским.

Пояснялось, что документ разработан "в целях защиты жизни и здоровья россиян". При этом авторы законодательной инициативы считают, что такой запрет не ограничит права потребителей на получение информации о представленных на рынке лекарственных средствах, поскольку ее можно будет получить в интернете и иных средствах массовой информации.

Однако комитет по экономполитике считает, что действующее законодательство в области рекламы лекарственных средств "соответствует международной практике и практическому опыту, накопленному в РФ, и предъявляет четкие требования" к содержанию такой рекламы.

Так, реклама лекарств, отпускаемых безрецептурно и предназначенных для самолечения, "способствует реализации прав пациентов на получение максимально полной и доступной информации" о них, отмечается в заключении думского комитета. А реклама лекарств, отпускаемых по рецептам, допускается сейчас только в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и на иных подобных мероприятиях, а также в специализированных печатных изданиях.

Помимо этого, реклама лекарственных средств должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к применению и использованию и необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультаций специалистов, отметили в комитете.