Роскомнадзор в 2018 году проверит качество услуг сотовой связи в 53 городах

СОЧИ, 18 сен — РИА Новости. Роскомнадзор в 2018 году проверит качество услуг сотовой связи, предоставляемых операторами "большой четверки" (МТС, "Мегафон", "Вымпелком", Tele2) в 53 городах РФ, заявил журналистам глава ведомства Александр Жаров.

"С 2015 года Роскомнадзор начал мониторить качество услуг связи в основном "большой четверки" — у них самый большой охват. Мы в 2017 году проконтролировали качество услуг связи в 48 городах. Планируем в 53 городах проконтролировать в 2018 году", — сказал Жаров в кулуарах форума "Спектр-2018".

По его словам, в ряде крупных городов, где Роскомназор проверяет качество услуг сотовой связи неоднократно каждый год — это Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Мурманск, Калининград — там, где проходят большие массовые мероприятия.

В целом глава ведомства удовлетворен качеством услуг "большой четверки". "У нас нет плохиша и нет молодца — то есть качество услуг связи находится на приличном уровне. Я не могу сказать, что на блестящем — мы сами ощущаем периодически перебои. Но в целом "большая четверка" обеспечивает достаточное качество услуг связи. Я должен сказать, что оно одно из лучших в Европе совершенно точно, если не в мире", — сказал Жаров.

Он напомнил, что создан сайт качествосвязи.рф, на который ведомство выкладывает ежемесячно все данные по качеству услуг. "Это является стимулом для операторов связи для того, чтобы они улучшали качество своих услуг", — отметил глава Роскомнадзора.

Роскомнадзор проводит проверки качества услуг в сетях связи сотовых операторов по специально разработанной методике, утвержденной Минкомсвязью.