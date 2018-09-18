Роскомнадзор в 2018 году проверит качество услуг сотовой связи в 53 городах

СОЧИ, 18 сен — РИА Новости. Роскомнадзор в 2018 году проверит качество услуг сотовой связи, предоставляемых операторами "большой четверки" (МТС, "Мегафон", "Вымпелком", Tele2) в 53 городах РФ, заявил журналистам глава ведомства Александр Жаров.
По его словам, в ряде крупных городов, где Роскомназор проверяет качество услуг сотовой связи неоднократно каждый год — это Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Мурманск, Калининград — там, где проходят большие массовые мероприятия.
В целом глава ведомства удовлетворен качеством услуг "большой четверки". "У нас нет плохиша и нет молодца — то есть качество услуг связи находится на приличном уровне. Я не могу сказать, что на блестящем — мы сами ощущаем периодически перебои. Но в целом "большая четверка" обеспечивает достаточное качество услуг связи. Я должен сказать, что оно одно из лучших в Европе совершенно точно, если не в мире", — сказал Жаров.
Роскомнадзор проводит проверки качества услуг в сетях связи сотовых операторов по специально разработанной методике, утвержденной Минкомсвязью.