Главный редактор "Известий" покидает издание

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Главный редактор газеты "Известия" Арсений Оганесян покидает издание в связи с переходом на другую работу, исполнять обязанности главреда будет Сергей Коротеев, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИЦ "Известия".

"Арсений Оганесян переходит на другую работу. И. о. главного редактора станет его заместитель Сергей Коротеев", — сказала собеседница агентства.

Оганесян руководил "Известиями" с 2016 года.

Ранее на портале РБК появилась информация, что Оганесян перейдет на должность главного редактора Life.ru.

Главный редактор Life.ru Александр Потапов в понедельник сообщил на своей странице в Facebook, что покидает этот пост. Он объяснил свое решение тем, что акционеры Life.ru передумали запускать новую платформу Life.ru — площадку, на которой каждый смог бы разместить свою статью или видео, и решили оставить "все как есть". Также накануне о своем уходе из Life.ru сообщили генеральный директор холдинга News Media, управляющего этим проектом, Анатолий Сулейманов и основатель телеграм-канала Mash Никита Могутин.