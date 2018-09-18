Москва стала более гостеприимной и уютной, заявил Путин

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Облик и атмосфера Москвы за последние годы изменились: появились новые возможности для отдыха, город стал более гостеприимным и уютным, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина.

"Пять лет назад вы представили масштабную программу развития столицы, планка была задана очень высокой, вы доказали, что умеете решать самые сложные задачи, добиваться позитивных перемен, изменились облик и сама атмосфера города, появились новые возможности для отдыха москвичей, занятий спортом, для удобного получения самых востребованных услуг", — сказал Путин.

Он отметил, что московское метро развивается небывалыми темпами, строятся новые дороги, в большинстве столичных школ есть условия для качественного образования.

"Москва при ее стремительном ритме жизни стала, безусловно, более гостеприимной и уютной. Все это важно и для москвичей, и для гостей нашей столицы. Сделано очень много, но, как вы только что сказали, предстоит сделать еще больше", — добавил президент.

Выборы мэра столицы прошли 9 сентября. По окончательным данным, Сергей Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека.

В первый раз Собянин занял пост мэра Москвы в октябре 2010 года, после того как Юрий Лужков, проработавший на должности столичного градоначальника 18 лет, был досрочно отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента РФ. Проработав около двух с половиной лет, в июне 2013 года Собянин досрочно подал в отставку, чтобы в сентябре принять участие в прямых выборах мэра.