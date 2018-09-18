Россия производит 18 из 23 закупаемых ей вакцин от инфекционных заболеваний

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Восемнадцать из 23 вакцин от инфекционных заболеваний, которые закупаются Минздравом РФ для вакцинации населения в рамках национального календаря прививок, производятся в России, заявила заместитель директора департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью министерства здравоохранения Наталья Костенко.

"Ежегодно закупается более 23 наименований вакцин, среди которых 18 — это отечественные вакцины, производимые по полному циклу на территории страны", — сказала Костенко на франко-российском форуме по вопросам качества системы вакцинопрофилактики.

Сегодня национальный календарь включает в себя прививки против 12 наиболее актуальных инфекций. При этом закупка вакцин в рамках национального календаря осуществляется министерством здравоохранения РФ за счет федеральных средств, уточнила Костенко.

"За прошедшие годы благодаря профилактическим прививкам в России достигнуты значительные успехи в борьбе с инфекционными заболеваниями. Так Россия в составе Европейского региона с 2002 года поддерживает статус страны свободной от полиомиелита. И вместе с мировым сообществом поставила цель в ближайшие годы достичь глобальной ликвидации полиомиелита", — отметила Костенко.

Она добавила, что в 2017 году не регистрировались случаи заболевания дифтерией, столбняком и другими инфекциями, а число детей, заболевших гепатитом В, сегодня исчисляется единицами благодаря массовой иммунизации.