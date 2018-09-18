Россия производит 18 из 23 закупаемых ей вакцин от инфекционных заболеваний

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Восемнадцать из 23 вакцин от инфекционных заболеваний, которые закупаются Минздравом РФ для вакцинации населения в рамках национального календаря прививок, производятся в России, заявила заместитель директора департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью министерства здравоохранения Наталья Костенко.
Сегодня национальный календарь включает в себя прививки против 12 наиболее актуальных инфекций. При этом закупка вакцин в рамках национального календаря осуществляется министерством здравоохранения РФ за счет федеральных средств, уточнила Костенко.
Она добавила, что в 2017 году не регистрировались случаи заболевания дифтерией, столбняком и другими инфекциями, а число детей, заболевших гепатитом В, сегодня исчисляется единицами благодаря массовой иммунизации.