Россельхознадзор ограничил поставки свинины из одного региона Польши

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию свинины с Подкарпатского воеводства Польши, где наблюдается ухудшение обстановки по африканской чуме свиней (АЧС), сообщает российская служба.
Уточняется, что исключение составляет продукция, прошедшая обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС, в том числе готовая продукция из свинины.
Ранее в сентябре Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки свинины из Болгарии в связи с ухудшением обстановки по АЧС.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор обеспокоен сложившейся в Европе ситуацией с АЧС и намерен обсудить ее с представителями Европейской комиссии в конце сентября текущего года. По данным ведомства, в августе в Болгарии был зафиксирован первый случай АЧС — страна стала восьмой в Европейском союзе, в которую проник вирус с момента начала распространения заболевания в Армении и Грузии в 2007 году. Вирус в ЕС также зафиксирован в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Венгрии, Румынии и Чехии.