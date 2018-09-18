Россельхознадзор ограничил поставки свинины из одного региона Польши

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию свинины с Подкарпатского воеводства Польши, где наблюдается ухудшение обстановки по африканской чуме свиней (АЧС), сообщает российская служба.

"В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней на территории Подкарпатского воеводства Польши с 6 сентября 2018 года вводятся временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию живых свиней, продуктов убоя свиней, свинины и продукции, содержащей свинину, эмбрионов свиней и спермы хряков", — говорится в сообщении.

Уточняется, что исключение составляет продукция, прошедшая обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС, в том числе готовая продукция из свинины.

Ранее в сентябре Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки свинины из Болгарии в связи с ухудшением обстановки по АЧС.

Вместе с тем в рамках продовольственного эмбарго, введенного в августе 2014 года, страны Евросоюза в настоящий момент не могут поставлять в Россию живых свиней (кроме чистопородных племенных животных), свежую, охлажденную или замороженную свинину, пищевые субпродукты свиней и свиной жир. В июле правительство РФ продлило действие продовольственного эмбарго до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор обеспокоен сложившейся в Европе ситуацией с АЧС и намерен обсудить ее с представителями Европейской комиссии в конце сентября текущего года. По данным ведомства, в августе в Болгарии был зафиксирован первый случай АЧС — страна стала восьмой в Европейском союзе, в которую проник вирус с момента начала распространения заболевания в Армении и Грузии в 2007 году. Вирус в ЕС также зафиксирован в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Венгрии, Румынии и Чехии.