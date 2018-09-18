ФАС выявила нарушения на закупке Минздрава по строительству детского центра

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила нарушения на закупке Минздрава по строительству детского реабилитационного центра за 3 миллиарда рублей, сообщается на сайте службы.

Жалобу на действия учреждения Минздрава России при закупке работ на строительство и ввод в эксплуатацию детского реабилитационного центра подала компания "ТендИн".

Как выяснилось в ходе расследования, заказчик незаконно запрашивал показатели и характеристики товаров, которые могут быть получены только после их приобретения и по результатам их испытаний. Например, участникам надлежало указать крупность песка и поминутную стойкость замков ко взлому.

Помимо этого, ряд нарушений был выявлен в аукционной документации заказчика.

"В частности, заказчик не установил требования о соответствии закупаемых товаров конкретным ГОСТ, предъявил избыточные требования к составу заявки на участие в аукционе, а в инструкции по ее заполнению не указал физические величины и характеристики товаров, изображенных в графическом формате, что могло ввести участников закупки в заблуждение и препятствовать верному заполнению заявок и, как следствие, ограничить количество участников закупки", — говорится в сообщении службы.

По результатам расследования дирекции единого заказчика-застройщика Минздрава России было предписано устранить выявленные нарушения.