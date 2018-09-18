Почти 20 тысяч москвичей не могут водить автомобили из-за долгов

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Судебные приставы управления ФССП России по Москве ограничили в праве управления транспортными средствами более 19,6 тысячи должников, взыскав с них этим способом в 2018 году свыше 390 миллионов рублей, сообщает пресс-служба управления во вторник.

"На начало сентября текущего года действовало более 19,6 тысячи постановлений о временном ограничении на пользование специальным правом, в том числе более 14,3 тысячи постановлений в отношении должников по алиментным обязательствам. Только за восемь месяцев такую меру применили в рамках почти 7 тысяч исполнительных производств, из них более 2,3 тысячи – в отношении неплательщиков алиментов", — говорится в сообщении.

В результате этой меры взыскано свыше 384 миллионов рублей, по алиментным обязательствам задолженность была погашена на общую сумму в размере более 283 миллионов рублей, уточнили в УФССП.

Приставы напоминают, что за нарушение запрета водить автомобиль, мотоцикл и другой транспорт грозит административная ответственность в виде обязательных работ на срок до пятидесяти часов или лишения специального права на срок до одного года.