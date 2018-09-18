Минфин хочет расширить практику выдачи сертификатов на бесплатные соцуслуги

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Минфин считает эффективным инструмент предоставления гражданам сертификатов на получение бесплатных государственных соцуслуг, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Лавров в рамках Московского финансового форума.

"Очень эффективный инструмент сейчас применяется в нескольких субъектах Федерации на пилотной основе: это сертификаты на дополнительное образование. Гражданам предоставляются сертификаты на определенный объем средств, и они могут прийти в любое образовательное учреждение, предъявить его и бесплатно учить своего ребенка. Такую практику мы и предлагаем распространять", — сказал он. По его словам, в некоторых регионах уже сейчас все соцобслуживание граждан на дому осуществляется негосударственными структурами.

"Сейчас каждый субъект Федерации, каждый муниципалитет проводит свою политику, но необходимо это поставить в более четкие законодательные рамки. Для этого надо провести совместный конкурс между государственными и негосударственными образовательными учреждениями. И там, где негосударственные школы выиграют определенное количество бюджетных мест, бюджетные деньги должны будут прийти именно туда", — добавил он.

Замминистра сообщил, что Минфин разработал законопроект о государственном и муниципальном соцзаказе, который одобрен правительством и внесен в Госдуму и планируется к рассмотрению этой осенью. Самая главная новация в нем — каждый орган, ответственный за предоставление бесплатных госуслуг, должен будет каждый год формировать соцзаказ. В этом документе будет написано, какой объем услуг за какой объем средств должен оказываться гражданам.

Дальше этот орган должен выбрать один из трёх способов оказания услуг. Первое — через государственное или муниципальное задание бюджетному или автономному учреждению. Это было и останется основным способом. Второе – путем проведения совместного конкурса между государственными и негосударственными организациями. И третье — предоставление гражданам сертификата на бесплатное получение услуг.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информагентством третьего Московского финансового форума.

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