Опрос: 77% избирателей Владимирской области планируют прийти на выборы

Избиратель голосует на своем избирательном участке в единый день голосования. Архивное фото

Избиратель голосует на своем избирательном участке в единый день голосования. Архивное фото

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Согласно данным опроса, который провел фонд развития социального маркетинга "Инсомар" во Владимирской области за неделю до второго тура выборов губернатора, 77% опрошенных декларируют желание принять участие в голосовании. В телефонном опросе, который проходил 15‒16 сентября 2018 года, приняли участие 1000 человек, говорится в сообщении на портале "Инсомар".

Исследование показало, что действующий губернатор Светлана Орлова пока сохраняет преимущество: 41% при 37% за ее основного конкурента Владимира Сипягина. Если посмотреть предпочтения тех, кто точно намерен прийти на избирательные участки, рейтинг Орловой составляет уже 43% при 38% у Сипягина.

Жители считают, что Светлана Орлова, несмотря на ряд управленческих ошибок, решительная женщина, способная извлекать уроки и делать выводы, что она будет лучше взаимодействовать с Москвой и отстаивать интересы области на федеральном уровне", ‒ говорится в сообщении.

Значительная часть избирателей (22%) не определились в своих предпочтениях, и именно они с высокой вероятностью повлияют на исход голосования.

При этом более половины (53%) опрошенных считают, что Светлана Орлова сохранит свой пост по результатам голосования во втором туре.