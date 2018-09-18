Более десяти миллионов человек посетили ВДНХ летом

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Посетителями ВДНХ за три летних месяца стали более 10 миллионов человек, сообщила пресс-служба ВДНХ.
Согласно сообщению, летом была полностью обновлена главная пешеходная зона ВДНХ — Центральная аллея, открыта обновленная арка Главного входа. После 30-летнего перерыва отреставрирован и запущен "Золотой колос". В порядок также привели Каменский пруд, над которым возвышается фонтан.
Кроме того, были воссозданы уникальные композиции из однолетних растений и роз и восстановлены Северный и Южный розарии.