Более десяти миллионов человек посетили ВДНХ летом

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Посетителями ВДНХ за три летних месяца стали более 10 миллионов человек, сообщила пресс-служба ВДНХ.

"В этом сезоне на обновленной Центральной аллее завершили реставрацию 14 фонтанов, вновь заработал знаменитый фонтан "Золотой колос", все лето с успехом проводились культурно-образовательные проекты. Всего за три месяца ВДНХ посетили 12 миллионов человек", — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталью Сергунину.

Согласно сообщению, летом была полностью обновлена главная пешеходная зона ВДНХ — Центральная аллея, открыта обновленная арка Главного входа. После 30-летнего перерыва отреставрирован и запущен "Золотой колос". В порядок также привели Каменский пруд, над которым возвышается фонтан.

Кроме того, были воссозданы уникальные композиции из однолетних растений и роз и восстановлены Северный и Южный розарии.