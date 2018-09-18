В московских парках отметят Международный день пожилых людей

Мужчина сидит на лавочке на набережной Москвы-реки на территории парка 850-летия Москвы в районе Марьино. Архивное фото

Мужчина сидит на лавочке на набережной Москвы-реки на территории парка 850-летия Москвы в районе Марьино. Архивное фото

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Москвичи старшего возраста вместе с детьми и внуками смогут отметить Международный день пожилых людей в 12 столичных парках с 30 сентября по 7 октября, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Горожан старшего возраста вместе с детьми и внуками приглашают отметить Международный день пожилых людей в 12 парках Департамента культуры Москвы. С 30 сентября по 7 октября все желающие смогут послушать музыку 1960-х, принять участие в бесплатных фотосессиях и сыграть всей семьей в настольные игры", — говорится в сообщении.