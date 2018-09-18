Переразметка сделала Волоколамское шоссе вдвое "быстрее" в вечерний час пик

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Скорость на Волоколамском шоссе выросла вдвое в вечерний час пик после переразметки, сообщил РИА Новости заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Благодаря переразметке Волоколамского шоссе скорость на магистрали увеличилась в два раза в вечерний час пик. За счет сужения полос на участке от Волоколамской эстакады до МКАД удалось добавить один ряд в сторону Московской области", — сказал он, добавив, что левые повороты и развороты остались в "карманах", а общих полос для движения стало на одну больше.

Ликсутов пояснил, что добавление одной полосы здесь увеличило пропускную способность шоссе на 1200-1300 машин в час на выезд из города.

Также поменялась организация дорожного движения в сторону центра Москвы перед Походным проездом.

"Изменения разметки также улучшили движение на Московской кольцевой. Был "прикрыт" островком безопасности выезд с внутренней стороны МКАД в область, и теперь поток с внутренней стороны кольца уходит под мост гораздо лучше и безопаснее, ведь пропускная способность съезда увеличилась на 200-300 машин в час", — сказал он.

Ликсутов подчеркнул, что теперь в вечерний час пик Волоколамское шоссе едет практически без заторов на всем протяжении.

"Последнее узкое место на шоссе – это строящаяся эстакада у Академика Курчатова, из-за которой движение в область иногда сужают до двух полос. В сентябре все эти ограничения должны снять, а после открытия эстакады через несколько месяцев с Волоколамского шоссе будет гораздо удобнее заезжать в Щукино", — заключил вице-мэр.