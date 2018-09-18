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Общество

ВЦИОМ: россияне предпочитают новости в соцсетях художественной литературе

Сюжет:
"Общественные мнения" (415)
(обновлено: 05:05 18.09.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter. Архивное фотоСтраница социальной сети Twitter. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Россияне чаще читают новости в социальных сетях и средствах массовой информации, нежели художественную и научную литературу, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Мужчина за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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В ходе опроса респондентов попросили выбрать из предложенного перечня то, что они читали за последнюю неделю.

Как выяснилось, "чаще всего россияне читают новости в социальных сетях (39%) и в СМИ (38%)", указано в материалах ВЦИОМ. Треть от числа всех опрошенных (34%) сообщили, что читали художественную, а 30% — профессиональную и научную литературу. Каждый четвертый респондент (25%), как показал опрос, в течение недели обращался к блогам и популярным статьям в интернете.

Новости в соцсетях в основном предпочитает молодежь; по данным ВЦИОМ, эта доля составляет 56% среди 18-24-летних против 27% в группе респондентов старше 60 лет. А вот новостными статьями в СМИ, напротив, чаще интересуются люди старшего поколения: 43% среди людей в возрасте старше 60 лет и 29% в группе респондентов от 18 до 24 лет.

Если говорить о блогах, молодые люди читают их чаще остальных (36% среди 18-24-летних). Что касается литературных произведений, к ним, как следует из результатов опроса, также чаще обращается именно молодежь. Так, 38% респондентов в группе 18-24-летних в ходе опроса сообщили, что читали за минувшую неделю художественную литературу; это несколько больше, чем во всех других возрастных группах, где доля читающих составляет от 32% до 35%.

Газета с фейковыми новостями. Архивное фото
© Fotolia / DOC RABE Media
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"Также художественная литература популярнее среди женщин (38%), нежели среди мужчин (28%)", — указывают социологи.

Кроме того, этот вид литературы интересует почти половину (49%) жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Жители мегаполисов чаще других обращаются и к профессиональной и научно-познавательной литературе, как показал опрос, это 43% среди москвичей и петербуржцев, а также 41% жителей городов-миллионников.

Научная литература популярнее среди молодежи (36% в группе 18-24 лет) и мужчин (34%), нежели более зрелых людей (18% среди респондентов старше 60 лет) и женщин (26%).

"Самая высокая доля любителей научной литературы, согласно опросу ВЦИОМ, зафиксирована среди людей с высшим образованием (45%), а самая низкая – среди людей с неполным средним образованием (11%)" — отмечено в материалах исследования.

Руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, комментируя результаты опроса, обратил внимание на то, что "наиболее активной читательской аудиторией практически всех текстовых источников является молодежь"; исключение составляют лишь традиционные СМИ, приверженцами которых остается старшее поколение, уточнил он.

Антифейковый проект сайта МИД РФ на экране компьютера
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Главная причина такой ситуации – новый тип информационного потребления, который можно назвать "субъектным", когда человек сам формирует запрос на тексты для чтения исходя из собственных текущих интересов и получает на них легкий и быстрый ответ. Интерактив, который наилучшим образом обеспечивают социальные медиа и блогосфера, создает ореол их востребованности, видимость свободы выбора материала и массового внимания аудитории", — цитирует пресс-служба ВЦИОМ слова эксперта.

По его словам, популярность художественной литературы и нон-фикшн среди молодежи объясняется тем, что электронные библиотеки стали более доступными.

"Их удобство и экономичность как раз высоко оценили живущие в сети молодые люди. Тогда как бумажные книги постепенно становятся предметом премиального потребления и практически недоступны старшим поколениям", — пояснил Львов.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 сентября 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность для данной выборки не превышает 2,5%.

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