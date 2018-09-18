В "Ромире" выяснили, что россияне не готовы практиковать раздельное питание

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россияне охладели к концепции раздельного питания, не готовы отказываться от потребления мяса и скептически относятся к продуктам с соей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Данные исследования основываются на материалах скан-панели домохозяйств "Ромира". Она базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах. Участникам предлагалось несколько утверждений о правилах и ограничениях в питании и четыре варианта ответа на каждое утверждение: "полностью подходит", "скорее подходит", "скорее не подходит" и "совершенно не подходит".

"У популярных когда-то идей раздельного питания осталось совсем немного сторонников. Сейчас этой концепции придерживаются всего 4,6% россиян. Выяснилось, что благосклонно к идее совместимости продуктов относятся 13,8%. Тем не менее, 40,7% заявили, что скорее не придерживаются раздельного питания. 40,9% заявили, что эта концепция им совсем не подходит", — говорится в исследовании.

"Ромир" также изучил отношение россиян к отдельным продуктам. Так, по данным исследования холдинга, половина россиян с подозрением относится к сое: 22% респондентов совсем не едят продукты, полученные из соевых бобов, а 28,5% готовы отказаться от потребления сои. "Предубеждений против сои скорее не разделяют 28,4%, совсем не разделяют — 21,1%", — добавляется в сообщении.

"На втором месте в списке продуктов, употребление которых склонны ограничивать, оказалась соль. Ее стараются есть как можно меньше 8,8% респондентов. Еще 31,5% отметили, что склонны следить за количеством соли, которое добавляют в пищу. Но более половины опрошенных не собираются ограничивать себя в употреблении этой приправы", — отмечает "Ромир".

Большинство россиян не готово отказаться от мяса. Так, о готовности есть меньше мяса или не употреблять его совсем сообщили всего 4,8% опрошенных, а 12,8% сказали, что им скорее подходит меню без мяса. "Тем не менее, почти половина опрошенных, 47,7%, заявили, что совсем не собираются ограничивать себя в потреблении этого продукта", — указывается в исследовании.