Исследование: большинство россиян узнает новости из интернета

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Основным источником новостной информации для россиян являются новостные, аналитические и официальные сайты в интернете, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Deloitte "Медиапотребление в России – 2018", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Таким способом новости узнают 79% респондентов. На втором месте для граждан большинства возрастных категорий по-прежнему остается телевидение (67%). При этом по мере увеличения возраста наблюдается тенденция роста значимости телевидения: от 41% для возрастной группы 16–24 года, до 75–76% – для респондентов старше 45 лет.

Также по мере увеличения возраста среди опрошенных растет популярность новостных, аналитических и официальных сайтов (с 70% до 89%) и снижается значимость социальных сетей и блогов (с 57% до 17%). Третье место среди источников информации заняли социальные сети и блоги (30%).

"Новостные, аналитические и официальные сайты в интернете являются лидирующим источником медиаинформации по уровню доверия в России (42% — ред.). Больше всего доверие к ним выросло за год среди жителей городов-миллионников и жителей Приволжского федерального округа (на 10 п.п.). Напротив, доверие к телевидению за год несколько снизилось среди жителей городов-миллионников и жителей Дальневосточного федерального округа (на 5 и 12 п.п.)", — отмечают в Deloitte.

Единственной возрастной группой, для которой уровень доверия к телевидению остается выше, чем к официальным сайтам в интернете, являются респонденты старше 65 лет (47% против 42%). Несколько выше среднего уровня доверяют телевидению респонденты со средним образованием (выше, чем опрошенные с высшим образованием на 10 п.п.) и неработающие граждане (выше, чем работающие респонденты на 13 п.п.). В крупных городах доверие к новостным сайтам в интернете выше, чем в средних и небольших (на 5–8 п. п.). Самый высокий уровень доверия к соцсетям демонстрируют молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет – им доверяет каждый пятый респондент этой группы (19%).

Исследование проводилось в июне 2018 года, выборка, представляет население РФ по полу, возрасту и типу населенного пункта, 8 федеральных округов, 46 субъектов страны, более 250 населенных пунктов.