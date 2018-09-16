Политолог увидел связь между явкой на выборах в Приморье и погодой

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Явка во втором туре на выборах губернатора в Приморье выше, в частности, из-за погоды, так как в единый день голосования наводнение в 15 районах не дало людям прийти на избирательный участки, при этом подобная активность населения говорит об уверенности и доверии голосующих к выборной процедуре, сообщил РИА Новости директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко после обработки 11,48% бюллетеней во втором туре выборов главы Приморья получил 51,91% голосов избирателей, сообщается на сайте ЦИК. Андрей Тарасенко набирает 45,41%, отмечается в сообщении. Явка во втором туре выборов на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября.

"Да, действительно, явка высокая, потому что на низкую явку в Приморье неделю назад повлияло наводнение, которое было в 15 районах, и поэтому люди не пошли на избирательные участки", — сказал Данилин РИА Новости.

По словам аналитика, такой интерес избирателей говорит о том, что люди "верят демократическим процедурам и уверены в том, что все происходит честно, чисто и легитимно". Рассуждая о борьбе кандидатов, которая идёт практически на равных, эксперт также отметил, что "это говорит о том, что всё осуществляется в рамках демократических процедур". Однако, по мнению эксперта, судить о результатах предвыборной гонки точнее будет после обработки хотя бы 30% бюллетеней.

"Я думаю, что надо подождать, если тенденция будет такая же, то будем потом по итогам разбираться: почему это произошло, как это произошло, почему люди в Приморье решили отдать голоса в большей части за коммунистов… Сейчас я могу сказать, что очевидно, что всё осуществляется очень демократично, честно, если такие вот цифры", — пояснил Данилин.

При этом политолог отметил, что независимо от результата Москва будет работать с любым кандидатом. "Кого избрали, тот и будет губернатором, а работать Москва будет с любым губернатором", — подытожил Данилин.

По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.

Согласно данным exit poll, Тарасенко лидирует с результатом 53%, Ищенко набирает 47%, сообщает ООО "КЦ "Эксперт Групп".