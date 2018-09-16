В "Кроссе нации" в Москве приняли участие более 15 тысяч человек

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Более 15 тысяч человек приняли участие во всероссийском дне бега "Кросс нации" в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Кросс нации-2018" собрал в Москве более 15 тысяч человек. В забеге участвовали все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки",- говорится в сообщении.

Также горожан поддержали олимпийские чемпионы, политики и артисты.

По данным портала, массовые забеги прошли в 11 столичных округах. Участники совершали забеги на дистанции от 500 метров до 5 километров. Юные спортсмены пробежали дистанцию 200 метров.

"Кроме того, можно было выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)", — добавляется в сообщении.

"Кросс нации", в рамках которого проходят забеги на дистанции от 1 до 12 километров, проводится ежегодно в сентябре с 2004 года. В 2017 году в нем приняли участие более 1,5 миллиона любителей бега из 84 регионов страны.