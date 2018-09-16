Медведев поздравил работников лесной отрасли с профессиональным праздником

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов лесной отрасли с профессиональным праздником, напомнив, как важно разумно использовать лесные ресурсы, соответствующая телеграмма размещена на сайте кабмина.

Медведев подчеркнул, что леса в России являются природным богатством, а также залогом ее экологической безопасности. От состояния лесов зависит здоровье граждан страны, именно поэтому работа специалистов лесного комплекса достойна глубокого уважения.

"Россия – лидер по площади лесов. И очень важно разумно использовать этот ценный ресурс, внимательно следить за его возобновлением. Вы многое делаете как для лесовосстановления, так и для развития промышленности. Лесная продукция становится всё более конкурентоспособной, пользуется спросом на внутреннем рынке и за рубежом", — написал он.

Глава правительства РФ отметил, что сегодня перед работниками лесной промышленности стоит немало важных задач, среди них модернизация отрасли, борьба с незаконной вырубкой леса, повышение эффективности освоения лесов, решение вопросов материально-технического обеспечения специалистов лесного хозяйства, а также предотвращение лесных пожаров.

В завершение Медведев выразил уверенность в том, что работники лесной отрасли смогут добиться успехов в реализации намеченных планов, а их работа позволит сохранить и защитить леса в России.