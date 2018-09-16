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Общество

В воскресенье в Москве состоится Осенний велопарад

(обновлено: 00:22 16.09.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОсенний велопарад в Москве. Архивное фотоОсенний велопарад в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Осенний велопарад, который даст старт Европейской неделе мобильности, пройдет в Москве в воскресенье, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Москвичи на велосипедах. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Москве пройдет акция "На работу на велосипеде"
"В воскресенье, 16 сентября, в Москве состоится Осенний велопарад, который даст старт Европейской неделе мобильности. Ожидается, что в заезде примут участие около 35 тысяч человек. Завершится неделя 21 сентября акцией "На работу на велосипеде", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сбор участников велопарада начнётся в 11.00 на Звёздном бульваре и Останкинском проезде. Кроме того, из-за проведения велопарада в российской столице перекроют часть улиц, перекрытия начнут действовать с 12.00.

Так, закрытыми для движения автомобилистов окажутся Звездный бульвар, дублер проспекта Мира, улица Космонавтов, улица Бориса Галушкина, Ростокинский проезд, Русаковская, Рубцовская, Лефортовская набережные, а также набережная Академика Туполева, Сыромятническая, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская и Фрунзенская набережные.

Участники ночного велопарада в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Москве 16 сентября перекроют часть улиц
Помимо этого, водители не смогут проехать по Хамовническому Валу, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской и Краснопресненской набережным, улице 1905 года и Мантулинской улице.

Движение будут запускать по мере прохождения велоколонны.

Креативные участники осеннего велопарада
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкРуководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов поблагодарил тех, кто несмотря на прохладную погоду поддержал велопарад.Участники XI Московского осеннего велопарада - 2016
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов поблагодарил тех, кто несмотря на прохладную погоду поддержал велопарад.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКаждый год участников велопарада становится все больше, отмечает пресс-служба столичного департамента транспорта.Участники XI Московского осеннего велопарада - 2016
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Каждый год участников велопарада становится все больше, отмечает пресс-служба столичного департамента транспорта.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастница XI Московского осеннего велопарада.Участница XI Московского осеннего велопарада - 2016
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Участница XI Московского осеннего велопарада.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДля тех, кто приехал из отдаленных районов города или из Подмосковья, был организован бесплатный провоз велосипедов в электричках.Участники XI Московского осеннего велопарада - 2016
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Для тех, кто приехал из отдаленных районов города или из Подмосковья, был организован бесплатный провоз велосипедов в электричках.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМногие москвичи воспользовались городским велопрокатом, который в этот день работал на льготных условиях.Участники XI Московского осеннего велопарада - 2016
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Многие москвичи воспользовались городским велопрокатом, который в этот день работал на льготных условиях.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастники парада приезжали не только велосипедах, но и на роликовых коньках и скейтбордах.Участники XI Московского осеннего велопарада - 2016
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Участники парада приезжали не только велосипедах, но и на роликовых коньках и скейтбордах.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастники XI Московского осеннего велопарада.Участники XI Московского осеннего велопарада - 2016
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Участники XI Московского осеннего велопарада.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНекоторые из участников велопарада были в костюмах героев отечественных кинофильмов и мультфильмов – они получили особые призы от киностудии имени Горького.Участница XI Московского осеннего велопарада - 2016
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Некоторые из участников велопарада были в костюмах героев отечественных кинофильмов и мультфильмов – они получили особые призы от киностудии имени Горького.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастница XI Московского осеннего велопарада.Участница XI Московского осеннего велопарада - 2016
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Участница XI Московского осеннего велопарада.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастники XI Московского осеннего велопарада.Участники XI Московского осеннего велопарада - 2016
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Участники XI Московского осеннего велопарада.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастники XI Московского осеннего велопарада.Участники XI Московского осеннего велопарада - 2016
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Участники XI Московского осеннего велопарада.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастники XI Московского осеннего велопарада.Участники XI Московского осеннего велопарада - 2016
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Участники XI Московского осеннего велопарада.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастник XI Московского осеннего велопарада.Участник XI Московского осеннего велопарада - 2016
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Участник XI Московского осеннего велопарада.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастник XI Московского осеннего велопарада.Участник XI Московского осеннего велопарада - 2016
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Участник XI Московского осеннего велопарада.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастники XI Московского осеннего велопарада.Участники XI Московского осеннего велопарада - 2016
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Участники XI Московского осеннего велопарада.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВелопарад проводится проектом по развитию велокультуры Let's bike it! при поддержке департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы и департамента природопользования и охраны окружающей среды.Участники XI Московского осеннего велопарада - 2016
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Велопарад проводится проектом по развитию велокультуры Let's bike it! при поддержке департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы и департамента природопользования и охраны окружающей среды.
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