В воскресенье в Москве состоится Осенний велопарад

00:2116.09.2018
(обновлено: 00:22 16.09.2018)
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Осенний велопарад, который даст старт Европейской неделе мобильности, пройдет в Москве в воскресенье, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
"В воскресенье, 16 сентября, в Москве состоится Осенний велопарад, который даст старт Европейской неделе мобильности. Ожидается, что в заезде примут участие около 35 тысяч человек. Завершится неделя 21 сентября акцией "На работу на велосипеде", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сбор участников велопарада начнётся в 11.00 на Звёздном бульваре и Останкинском проезде. Кроме того, из-за проведения велопарада в российской столице перекроют часть улиц, перекрытия начнут действовать с 12.00.
Так, закрытыми для движения автомобилистов окажутся Звездный бульвар, дублер проспекта Мира, улица Космонавтов, улица Бориса Галушкина, Ростокинский проезд, Русаковская, Рубцовская, Лефортовская набережные, а также набережная Академика Туполева, Сыромятническая, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская и Фрунзенская набережные.
Помимо этого, водители не смогут проехать по Хамовническому Валу, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской и Краснопресненской набережным, улице 1905 года и Мантулинской улице.
Движение будут запускать по мере прохождения велоколонны.
Руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов поблагодарил тех, кто несмотря на прохладную погоду поддержал велопарад.
Каждый год участников велопарада становится все больше, отмечает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Участница XI Московского осеннего велопарада.
Для тех, кто приехал из отдаленных районов города или из Подмосковья, был организован бесплатный провоз велосипедов в электричках.
Многие москвичи воспользовались городским велопрокатом, который в этот день работал на льготных условиях.
Участники парада приезжали не только велосипедах, но и на роликовых коньках и скейтбордах.
Участники XI Московского осеннего велопарада.
Некоторые из участников велопарада были в костюмах героев отечественных кинофильмов и мультфильмов – они получили особые призы от киностудии имени Горького.
Участница XI Московского осеннего велопарада.
Участники XI Московского осеннего велопарада.
Участники XI Московского осеннего велопарада.
Участники XI Московского осеннего велопарада.
Участник XI Московского осеннего велопарада.
Участник XI Московского осеннего велопарада.
Участники XI Московского осеннего велопарада.
Велопарад проводится проектом по развитию велокультуры Let's bike it! при поддержке департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы и департамента природопользования и охраны окружающей среды.