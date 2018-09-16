— Мачеха была суровой женщиной. И сейчас я понимаю: только так можно было выстоять в тяжелую годину. Такой и нужно было быть. Иначе все бы упали. И маму неплохой вырастила. Что они испытали! А я тут тихо живу: кошу, огородом занимаюсь, одна, но что тут такого? Нет ничего особенного в моей жизни. — Татьяна идет по пустому поселку, останавливается у домов, вспоминает, кто здесь жил, — умер или уехал.

Мама Татьяны купила дом в Кукуе в конце девяностых годов и позвала дочь к себе. «Не могла отказать. Она меня очень любила. И я оставила все». Мать умерла два года назад.

— Сначала страшно было, а сейчас спокойно на все смотрю. Нужно в первую очередь быть мирным. Например, в лес идешь — надо быть спокойным и иметь в душе любовь.