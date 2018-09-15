В Минздраве раскрыли три принципа долголетия

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Правильное питание, физическая и социальная активность являются основными принципами долголетия, заявила главный гериатр министерства здравоохранения Ольга Ткачева в интервью телеканалу RT.

Регулярные физические нагрузки способствуют сохранению мышечной силы и массы, тем самым продлевая молодость.

В Минздраве также призвали не забывать и о сбалансированном рационе, включающим в себя достаточное количество овощей и фруктов.

Третий важный принцип — социальная активность. Чем больше человек востребован, тем дольше он живет, подчеркнула гериатр.

Когнитивный тренинг

Представитель ведомства призвала россиян не останавливаться исключительно на этих трех постулатах. Ткачева отметила, что для сохранения здоровья также следует хорошо высыпаться, следить за уровнем артериального давления и холестерина и не злоупотреблять вредными привычками.

В Минздраве подчеркнули, что для сохранения молодости и хорошего самочувствия следует следить не только за физическим, но и за умственным состоянием. Для тренировки ума и памяти следует заниматься когнитивным тренингом: изучать иностранные языки, учить стихи, разгадывать кроссворды.

"Самый главный миф состоит в том, что все определяет генетика и только генетика. На самом деле все определяют генетика и образ жизни", — резюмировала Ткачева.

Десятичасовой интервал

На прошлой неделе американские ученые опубликовали исследование, согласно которому для сохранения здоровья человеку следует принимать всю необходимую пищу в течение десяти часов в день.

У ряда животных, в том числе и людей, есть гены, которые поддерживают циркадные ритмы, которые отвечают за активацию различных генов в течение суток. В частности, они "включают" гены пищеварения днем и гены клеточного ремонта ночью.

У некоторых людей из-за заболеваний, смены часовых поясов, а зачастую просто из-за преклонного возраста эти ритмы нарушаются. Проведенный исследователями эксперимент показал, что ограничение приема пищи десятичасовым интервалом помогает сохранить здоровье и потенциально продлить срок жизни даже при нарушении биоритмов.