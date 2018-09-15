Детям из Армянска, попавшего в зону химвыброса, продлили каникулы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Детям из города Армянск и близлежащих сел, находящихся в зоне химвыброса на севере Крыма, продлили каникулы на неделю, сообщил РИА Новости глава городской администрации Армянска Василий Телиженко.

Специалисты крымского Роспотребнадзора 14 сентября зарегистрировали новый выброс концентрации вредных веществ в атмосферу на севере Крыма. На территории Армянска и близлежащих сел введен режим ЧС, который позволит использовать средства резервного фонда на ликвидацию последствий выброса. По заверению специалистов, угрозы для жизни и здоровья населения нет.

"Продлили на неделю. Мы отправляем детей, которые не успели уехать, либо откуда-то вернулись, опять в детские оздоровительные учреждения. Идет работа в этом плане, чтобы отправить всех оставшихся", — сказал РИА Новости Телиженко.

По его словам, решение о продлении каникул принято оперативным штабом.

На севере Крыма с конца августа произошло уже несколько превышающих концентрацию химвыбросов в атмосферу. Причиной стали испарения из кислотонакопителя химического завода "Крымский Титан", рядом с которым расположен город Армянск и ряд сел. При этом власти решили 4 сентября в предупредительных мерах объявить в школах каникулы и всех детей дошкольного и школьного возраста отправить на оздоровление в санатории. Химзавод "Крымский титан" был полностью остановлен для модернизации. Регион вернулся к естественному фону 7 сентября. Этому способствовало в основном снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения из кислотонакопителя. Кроме того, начата нейтрализация парящих участков кислотонакопителя с помощью известкового раствора.

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