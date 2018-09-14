На Кубани начался фестиваль научно-технического творчества "От винта!"

КРАСНОДАР, 14 сен — РИА Новости. Международный фестиваль научно-технического творчества "От винта!" собрал около 800 участников в возрасте от пяти до 35 лет в Краснодаре, которые представили порядка 340 проектов в области судостроения, авиации и транспорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фестиваль проходит с 14 по 16 сентября в краснодарском выставочном комплексе "Экспоград-Юг". Трехдневная программа фестиваля включает 260 различных мероприятий, в том числе образовательные лекции и тренинги.

"Здесь представлено порядка 340 проектов в области судостроения, авиации, транспорта, медицины, АПК, космонавтики. В мероприятии принимают участие порядка 800 представителей регионов ЮФО, а также Центральной России и Сибирского федерального округа – дети, молодежь, ученые. Возраст участников от пяти до 35 лет", — говорится в сообщении.

Ожидается, что форум также посетят представители Италии, Испании и Австрии. Всего в мероприятии примут участие более 10 тысяч человек.

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, форум позволяет молодежи стать более уверенной в себе и раскрыть свой потенциал.

"Здесь собрались сильные и одаренные ребята нашей страны. Проекты, которые предоставлены сегодня на стенде, уже завтра могут быть воплощены в жизнь. Благодаря вашим разработкам формируется будущее, развивается промышленность, экономика. Вы помогаете сделать стране большой технический шаг в будущее", – приводит слова губернатора пресс-служба.

Как отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в своём приветственном адресе, фестиваль прошел большой путь, и сегодня стал уникальной площадкой для демонстрации разработок детей и молодежи, популяризации научно-технического творчества практически во всех регионах страны, добавили в администрации.

В следующем году свои проекты и разработки участники проекта "От винта!" представят в Приволжском федеральном округе.