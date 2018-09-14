Около 1,5 миллиона школьников посетили парки "Россия – моя история"

Посетители знакомятся с экспозицией на открытии регионального мультимедийного исторического парка Россия – моя история в Ставрополе. Архивное фото

Посетители знакомятся с экспозицией на открытии регионального мультимедийного исторического парка Россия – моя история в Ставрополе. Архивное фото

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Почти 1,5 миллиона российских школьников посетили исторические парки "Россия — моя история" в 16 городах России, что составляет около 10% обучающихся всей страны, сообщает пресс-служба проекта "Россия — моя история".

В среднем 60 тысяч российских классов стали участниками просветительских проектов по истории Отечества, организованных на базе обязательного и факультативного образования за два года работы данной программы.

"Новый учебный год каждый из парков начинает с расширения экскурсионных программ, и в этом году общий список пополнится двумя десятками тематических экскурсий для школьников, которые в рамках общеобразовательной программы узнают, например, о том, какие великие битвы решили судьбу Российского государства в эпоху Рюриковичей или как проходили уроки в дореволюционных школах. Спектр заявленных тем широк и представлен в соответствии со спецификой истории региона", — отметил руководитель проекта "Россия — моя история" Иван Есин.

Каждый из 16 парков проводит обширную работу со школьниками. В частности, пермский филиал в пилотном режиме опробовал курсы подготовки к ЕГЭ, преодолев рекордную отметку в 127 тысяч школьников. Петербургский музей презентовал издание "Исторический парк — визуализация истории", адресованное учителям истории для подготовки уроков на базе мультимедийных экспозиций.

В рамках региональных проектов все сопровождающие учителя имеют возможность бесплатного посещения исторических парков для повышения квалификации и знакомства с материалами экспозиций "Романовы", "Рюриковичи", "От великих потрясений к Великой Победе", "Россия — моя история. 1945-2016", которые аккумулировали в себе актуальные научные сведения ведущих исторических институтов России.