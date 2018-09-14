Поднявший росгвардейца на руки мужчина не признал свою вину

Стоп-кадр с видео, где мужчина несет сотрудника Росгвардии в руках по вестибюлю станции Сухаревская

Стоп-кадр с видео, где мужчина несет сотрудника Росгвардии в руках по вестибюлю станции Сухаревская

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Мужчина, поднявший "ради шутки" на руки росгвардейца в столичном метрополитене, не признает свою вину, об этом он сообщил корреспонденту РИА Новости.

Сегодня в Мещанском суде Москвы должны пройти предварительные слушания по этому делу. В ходе них выяснится дата рассмотрения дела по существу.

"Я не признаю свою вину. Я поднял сотрудника правоохранительных органов, потому что думал, что это мой знакомый. Я просто обознался", — заявил обвиняемый Ислям Малеков.

Как сообщали СМИ, Малеков 6 мая на станции метро "Сухаревская" подошел к сотруднику Росгвардии, приподнял его и пронес несколько метров "ради шутки".

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в применении в отношении полицейского насилия, не опасного для жизни и здоровья.

Следователи считают, что мужчина умышленно хотел воспрепятствовать работе сотрудника, который, подчеркивает представитель ведомства, был в форме и является представителем власти, сообщила ранее РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее ситуацию прокомментировал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он заявил, что относится к ситуации негативно, отмечая, что таким образом обвиняемый "продемонстрировал неуважение к представителю власти". Хинштейн заключил, что молодой человек должен ответить за свой поступок.