ВЦИОМ узнал, сколько россиян одобряют введение сухого закона

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Больше половины россиян (58%) поддерживают введение запрета на продажу алкоголя гражданам, не достигшим 21 года. При этом 12% одобряют идею полного сухого закона. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Помимо этого, 54% россиян выступают за пропаганду здорового образа жизни, 49% — за запрет рекламы алкоголя. 33% опрошенных также одобряют введение уголовной ответственности за распитие спиртного в общественных местах.

В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Сенатор Антон Беляков ранее уже вносил в Госдуму законопроект о введении запрета на продажу алкоголя гражданам моложе 21 года, однако депутаты инициативу отклонили.