МВД начнет переход на российские компьютеры и ПО в следующем году

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. МВД РФ начнет переходить на вычислительные комплексы и программное обеспечение российского производства в 2019 году, говорится в сообщении ведомства.

"По результатам апробации вычислительные комплексы и программное обеспечение российского производства планируются к постановке на снабжение в органах внутренних дел Российской Федерации с целью дальнейшего планомерного внедрения в 2019 году", — говорится в сообщении.

При этом ведомство отмечает, что все средства защиты информации МВД РФ произведены российскими компаниями.