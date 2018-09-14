Аман Тулеев стал ректором Кузбасского института развития профобразования

КЕМЕРОВО, 14 сен — РИА Новости. Бывший губернатор и экс-спикер парламента Кемеровской области Аман Тулеев стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО), сообщил журналистам в пятницу глава региона Сергей Цивилев.

Аман Тулеев возглавил Кузбасс в 1997 году, его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году. Однако 1 апреля он досрочно покинул пост после крупного пожара в ТЦ "Зимняя вишня", унесшего жизни 60 человек. Тулеев перешел в облсовет, получив вакантный мандат, позже был избран спикером, но не стал участвовать в выборах пятого созыва, которые прошли 9 сентября.

"У нас хорошие добрые отношения с Аманом Гумировичем Тулевым, совместно работали. Он сказал в разговоре со мной, что не может без работы, и больше всего ему подойдет должность ректора нашего института, потому что он доктор наук, профессор, у него богатый опыт, которым он может поделиться с молодежью", — сказал Цивилев.

С 5 апреля институтом руководил бывший заместитель губернатора — руководитель аппарата администрации Кемеровской области Алексей Зеленин. По итогам выборов, прошедших в единый день голосования, он стал депутатом регионального парламента от партии "Единая Россия".

"Уже есть приказ о назначении Амана Гумировича, и с понедельника он приступает к исполнению обязанностей ректора института повышения квалификации", — уточнил Цивилев.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Кузбасский региональный институт развития профессионального образования" работает с 2002 года. На основании лицензии Рособрнадзора институт имеет право вести деятельность по 82 дополнительным профессиональным образовательным программам, охватывающим 77 направлений повышения квалификации и пять направлений профессиональной переподготовки, а также по основной образовательной программе послевузовского профобразования (аспирантура).