Путину сообщили об интервью Петрова и Боширова

Александр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян

Александр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вряд ли смотрел целиком интервью подозреваемых Лондоном по "делу Скрипалей" Александра Петрова и Руслана Боширова RT и Sputnik, но по новостным сообщениям из него главу государства информировали, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила Петрову и Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Юлии и Сергея Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. Впоследствии Петров и Боширов дали 25-минутное интервью RT и Sputnik, в котором заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.

"Я пока не знаю, смотрел или нет. Наверное, целиком вряд ли он смотрел, я не думаю, что у него было время. Хотя новостные какие-то сообщения, конечно же, ему докладывались в виде дайджестов", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что каких-либо комментариев по этому поводу от Путина не поступало.

Пресс-секретарь президента также отметил, что британские СМИ, если хотят взять интервью, должны обратиться непосредственно к Петрову и Боширову. "Я не знаю. Это нужно у этих граждан спросить. Будут они рассматриваться или нет. Мы же не занимаемся организацией интервью с гражданами России", — сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли рассматриваться любые просьбы со стороны британских властей касательно интервью с Петровым и Бошировым.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.