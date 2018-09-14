Путину сообщили об интервью Петрова и Боширова

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вряд ли смотрел целиком интервью подозреваемых Лондоном по "делу Скрипалей" Александра Петрова и Руслана Боширова RT и Sputnik, но по новостным сообщениям из него главу государства информировали, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Прокуратура Британии 5 сентября предъявила Петрову и Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Юлии и Сергея Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. Впоследствии Петров и Боширов дали 25-минутное интервью RT и Sputnik, в котором заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.
"Я пока не знаю, смотрел или нет. Наверное, целиком вряд ли он смотрел, я не думаю, что у него было время. Хотя новостные какие-то сообщения, конечно же, ему докладывались в виде дайджестов", — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что каких-либо комментариев по этому поводу от Путина не поступало.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.