В России в 2018 году увеличилось количество трансплантаций костного мозга

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Количество проведенных операций по трансплантации костного мозга в России в 2018 году увеличилась на 7%, всего запланировано почти две тысячи трансплантаций, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она отметила, что сейчас идет согласование программы государственных гарантий на 2019-2021 годы, в которой предполагается увеличение числа операций по трансплантации костного мозга на 150-200 ежегодно.
"По данным министерства здравоохранения, максимальная потребность в количестве трансплантаций костного мозга составляет 4214 случаев у взрослых и 900 случаев у детей",- уточнила Голикова.
Трансплантацию костного мозга на сегодняшний день осуществляют 18 медицинских организаций — 13 федеральных и 5 субъектовых. В ближайшее время, по словам Голиковой, к ним добавится еще 2 на базе Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства и Хабаровского краевого клинического центра онкологии.