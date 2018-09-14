В России в 2018 году увеличилось количество трансплантаций костного мозга

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Количество проведенных операций по трансплантации костного мозга в России в 2018 году увеличилась на 7%, всего запланировано почти две тысячи трансплантаций, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Данный вид лечения ежегодно развивается. Я напомню, что если в 2012 году в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования, было проведено 896 трансплантаций, то в 2017 году уже 1481 пациенту, в том числе 380 детям. На 2018 год плановый объем трансплантации костного мозга составляет уже 1998 пациентов, что на 7% больше, чем в 2017 году", — сказала Голикова на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Она отметила, что сейчас идет согласование программы государственных гарантий на 2019-2021 годы, в которой предполагается увеличение числа операций по трансплантации костного мозга на 150-200 ежегодно.

"По данным министерства здравоохранения, максимальная потребность в количестве трансплантаций костного мозга составляет 4214 случаев у взрослых и 900 случаев у детей",- уточнила Голикова.

Трансплантацию костного мозга на сегодняшний день осуществляют 18 медицинских организаций — 13 федеральных и 5 субъектовых. В ближайшее время, по словам Голиковой, к ним добавится еще 2 на базе Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства и Хабаровского краевого клинического центра онкологии.