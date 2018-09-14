В Росгвардии рассказали, кому принадлежит идея вызвать Навального на дуэль

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Идея вызвать Алексея Навального на поединок принадлежит самому директору Росгвардии Виктору Золотову, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее Золотов в ответ на опубликованные возглавляемым Навальным "Фондом борьбы с коррупцией" утверждения о нарушениях в ведомстве вызвал его на дуэль, пообещав превратить того в "отбивную".

"В связи с поступающими в пресс-службу обращениями сообщаем, что видеообращение директора Росгвардии было размещено на официальном сайте ведомства сразу после его записи. Все обращения и интервью директор Росгвардии делает исключительно по собственной инициативе", — говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

В ведомстве добавили, что информационная политика Росгвардии основана на принципах открытости, объективности и честности.