В московском метро с начала года установили более 300 новых турникетов

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Более 300 новых турникетов появились в вестибюлях станций московского метро с начала года, сообщил РИА Новости заммэра столицы Максим Ликсутов.
Как пояснил Ликсутов, новые турникеты со стеклянными створками работают бесшумно, быстро и безопасно для пассажиров, на них предусмотрена возможность установки терминалов для бесконтактной оплаты проезда. Также один из турникетов в линейке делается шире остальных для удобного использования маломобильными гражданами и пассажирами с детскими колясками или большими сумками.
Программа по замене турникетов стартовала в метрополитене в 2016 году, за это время было обновлено свыше 3 тысяч турникетов на 105 станциях.
"Работы по замене оборудования будут проходить и в дальнейшем — технически устаревшие турникеты будут заменять более современными аналогами на постоянной основе", — заключил Ликсутов.