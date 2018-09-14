В московском метро с начала года установили более 300 новых турникетов

Пассажиры проходит через турникеты на одной из станций метро в Москве. Архивное фото

Пассажиры проходит через турникеты на одной из станций метро в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Более 300 новых турникетов появились в вестибюлях станций московского метро с начала года, сообщил РИА Новости заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Свыше 300 новых турникетов установили в метро с начала года. Новые устройства в рамках комплексной программы обновления оборудования появились на 17 станциях, расположенных на различных линиях", — сказал он, упомянув станции "Сокол", "Воробьевы горы" и "Улица 1905 года".

Как пояснил Ликсутов, новые турникеты со стеклянными створками работают бесшумно, быстро и безопасно для пассажиров, на них предусмотрена возможность установки терминалов для бесконтактной оплаты проезда. Также один из турникетов в линейке делается шире остальных для удобного использования маломобильными гражданами и пассажирами с детскими колясками или большими сумками.

Программа по замене турникетов стартовала в метрополитене в 2016 году, за это время было обновлено свыше 3 тысяч турникетов на 105 станциях.

"Работы по замене оборудования будут проходить и в дальнейшем — технически устаревшие турникеты будут заменять более современными аналогами на постоянной основе", — заключил Ликсутов.